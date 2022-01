Covid in provincia di Enna: 1044 casi su 100mila abitanti, ospedalizzazione all’1,3%

Nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 si è registrato in Sicilia un nuovo picco della curva epidemica con 25.251 nuovi casi diagnosticati ed un incremento di oltre il 73% rispetto al periodo precedente.

L’incidenza cumulativa settimanale è ulteriormente aumentata al valore di 521 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Enna (1044/100.000 ab.), Caltanissetta (861,5) Messina (774,6) e Trapani (588,5).

In provincia di Enna, come detto, si è registrata un’incidenza di 1044 nuovi casi su 100.000 abitanti, la più alta tra le province siciliane. I ricoveri in provincia di Enna nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio sono 36, pari al 1.3% dei positivi. Tre i ricoveri in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, la popolazione over 12 in provincia di Enna che ha completato il ciclo primario è pari all’83,62%, la popolazione over 5 che ha completato il ciclo primario è pari al 77,83%. Dose booster somministrata a 32482 cittadini, pari al 26,49% della popolazione over 12.

Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose comune per comune.