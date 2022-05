Covid: i dati settimanali in provincia di Enna

Nella settimana dal 16 al 22 maggio si registra ancora un ulteriore decremento dei contagi Covid in Sicilia. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 16.790 (- 4,46%), con un valore cumulativo di 347.35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (529/100.000 abitanti) e Caltanissetta (399/100.000). Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire.

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 343,08 nuovi casi su 100.000 abitanti (+48.22% rispetto alla settimana precedente) con 541 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 16 al 22 maggio sono stati complessivamente 28, di cui 4 in terapia intensiva, rapporto ospedalizzati su positivi al 2.43%.

Sul fronte della campagna vaccinale, la popolazione over 5 in provincia di Enna che ha completato il ciclo primario di vaccinazione è pari all’85,43%. Booster somministrati a 90591 cittadini.

Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati Comune per Comune.