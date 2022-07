Covid: i dati in provincia di Enna nella settimana dal 18 al 24 luglio

Nella settimana dal 18 al 24 luglio si è registrato in Sicilia ancora un calo nei contagi Covid, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 40926 (-27%), con un valore cumulativo di 852/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (1190/100.000 abitanti), Agrigento (986/100.000), Siracusa (938/100.000) e Trapani (873/100.000).

PUBBLICITÀ

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 666,10 nuovi casi su 100.000 abitanti (-39.1% rispetto alla settimana precedente) con 1039 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 18 al 24 luglio sono stati complessivamente 44, di cui 2 in terapia intensiva, rapporto ospedalizzati su positivi al 1.44%.