Covid: i dati in provincia di Enna dal 3 al 9 ottobre

Pubblicato il nuovo bollettino settimanale Covid del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre la curva epidemica in Sicilia continua ad aumentare, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 8857 (+10,04 per cento), con un valore cumulativo di 184/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (256/100.000 abitanti), Siracusa (236/100.000) e Catania (214/100.000).

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 111,55 nuovi casi su 100.000 abitanti (+26.09% rispetto alla settimana precedente) con 174 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 3 al 9 ottobre sono stati complessivamente 12, rapporto ospedalizzati su positivi all’1.87%.