Covid: i dati in provincia di Enna dal 21 al 27 novembre

Nella settimana dal 21 al 27 novembre la curva epidemica in Sicilia segna un lieve decremento delle nuove infezioni Covid: sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività (-4.29% rispetto ai sette giorni precedenti) e un’incidenza cumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si sono avuti nelle province di Catania (236/100.000 abitanti), Enna (231/100.000), Palermo (225/100.000), Messina (223/100.000), Trapani (222/100.000) e Siracusa (220/100.000).

Come detto in precedenza in provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 231,44 nuovi casi su 100.000 abitanti (-8.61% rispetto alla settimana precedente) con 361 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 21 al 27 novembre sono stati complessivamente 19, rapporto ospedalizzati su positivi all’2.47%.