Covid: i dati in provincia di Enna dal 14 al 20 novembre

Nella settimana dal 14 al 20 novembre si è registrata in Sicilia una risalita della curva epidemica. I nuovi positivi Covid sono stati 10.839 (+7,65% rispetto alla settimana precedente) con un’incidenza di 225,74 casi per 100 mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (incidenza di 251,95 casi), Trapani (251,67) e Catania (250,46).

Come detto in precedenza in provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 251,95 nuovi casi su 100.000 abitanti (+4.24% rispetto alla settimana precedente) con 393 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 14 al 20 novembre sono stati complessivamente 25, rapporto ospedalizzati su positivi all’2.73%.