Covid: i dati in provincia di Enna dal 12 al 18 settembre

Nella settimana dal 12 al 18 settembre si è registrato in Sicilia un ulteriore decremento delle nuove infezioni ed un’incidenza pari a 6033 (-7.5%), con un valore cumulativo di 136/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale ha interessato le province di Messina (190/100.000 abitanti), Siracusa (153/100.000) e Catania (130/100.000).

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 101,93 nuovi casi su 100.000 abitanti (-22.06% rispetto alla settimana precedente) con 159 nuovi positivi. I ricoveri in provincia nella settimana dal 12 al 18 settembre sono stati complessivamente 13, di cui 1 in terapia intensiva, rapporto ospedalizzati su positivi al 1.92%. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico regionale precisa che, a causa di difficoltà tecniche dovute ad un aggiornamento dei sistemi informatici, i dati sulle ospedalizzazioni di questa settimana potrebbero non corrispondere comunque all’effettivo carico assistenziale.