Covid. Bufera assessorato sanità, Giarrizzo (M5S): “Razza si dimetta immediatamente”

“Se confermate le notizie sulla bufera che ha investito i vertici dell’assessorato alla Salute, assessore Razza compreso, sarebbero di una gravità inaudita. L’eventuale falsificazione dei dati sui contagiati dal Covid per non fare scattare la zona rossa, come ipotizzato dalla magistratura, potrebbe aver avuto conseguenze nefaste sui cittadini, è ciò, ovviamente, sarebbe intollerabile. La notizia riportata dalla stampa dell’intercettazione dell’assessore alla Sanità, che parlerebbe con una sua dirigente della spalmatura su più giorni dei dati sui morti, se confermata, sarebbe gravissima: Razza si dimetta, è inevitabile”. Lo affermano il capogruppo M5S all’Ars Giovani Di Caro e l’intero gruppo parlamentare 5 stelle a palazzo dei Normanni.

“Sulla corrispondenza dei dati sui contagi rilevati con quelli reali, come sui posti letto attivati per le terapie intensive – affermano i deputati – abbiamo sempre sollevato dubbi e chiesto dettagliate notizie, che non ci sono mai state comunicate”.

Interviene anche il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo.

“Di gravità inaudita – ha commentato – la notizia degli arresti di oggi nei confronti di dirigente e collaboratori del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana che sarebbero responsabili di circa 40 episodi di falso commessi tra novembre e il 19 marzo scorso. Tra gli indagati ci sarebbe anche l’assessore Ruggero Razza, accusato di falso. Arresti che preoccupano la stessa tenuta dell’intero sistema sanitario regionale. Inconcepibile pensare che si sarebbe ricorsi a tali espedienti per evitare che l’Isola finisse in zona arancione o rossa. E pensare che dalla Regione Siciliana lanciavano accuse pesanti verso il Presidente Conte, tacciando le decisioni del governo nazionale quale mere scelte politiche. Alla luce di quanto sta accadendo, ci chiediamo quanto sia grave la situazione. I cittadini adesso devono sapere qual è la verità. Ne approfitto per fare un plauso ai Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani e alla Procura di Trapani per questa inchiesta”. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera Andrea Giarrizzo.

“Alla luce delle intercettazioni che stanno continuando ad emergere e che riguarderebbero l’assessore regionale Ruggero Razza in prima persona – prosegue Giarrizzo – chiedo le sue dimissioni immediate. Mentre la magistratura accerterà i fatti, la sanità in Sicilia non può continuare a restare nelle sue mani. La nostra Isola e i siciliani non meritano questa ulteriore vergogna. Gli arresti e gli indagati di oggi gettano un’ombra enorme sulla gestione che appare sempre più disastrosa dell’emergenza in Sicilia. Da oltre un anno tutti i cittadini stanno facendo enormi sacrifici per fronteggiare la pandemia ed è soprattutto perché di mezzo c’è la salute delle persone che sarebbe incredibile se qualcuno avesse pensato di giocare con le loro vite, arrivando addirittura a chiedere di ‘spalmare un poco’ il numero dei morti da Covid-19 da comunicare all’Istituto superiore di sanità. Non c’è un attimo da perdere, dimissioni subito”.

Arriva anche una dichiarazione del senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste.

“Sono gravissime le affermazioni dell’Assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e della dirigente Letizia Di Liberti, intercettate dalla Procura di Trapani. L’assessore chiedeva alla dirigente di “spalmare” il numero dei morti per Covid su più giorni, in modo da attenuare – sulla carta – i picchi dei decessi e, più in generale, la gravità della situazione dei contagi. I due sono adesso indagati per falso, nell’indagine che ha visto, stamattina, agli arresti, la stessa dirigente e alcuni collaboratori del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Vorrebbero davvero farci credere che i dirigenti regionali abbiano deciso di loro iniziativa di falsificare dati, senza un ordine o una copertura politica? Gli arresti di oggi travolgono non solo la credibilità del sistema sanitario regionale siciliano, ma anche dell’intera Giunta regionale. Credo che le dimissioni dell’Assessore Ruggero Razza siano doverose, nel rispetto delle vittime siciliane di questa pandemia”.