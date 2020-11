Covid, escalation di casi nell’ennese. Due decessi.

È un’escalation di contagi nella provincia di Enna. In 4 settimane, dai primi di ottobre a oggi, circa 400 casi in più.

A Piazza Armerina, ieri sera, si è chiusa la giornata con 98 soggetti positivi al Covid. Il sindaco Nino Cammarata ha dunque ritenuto indispensabile chiudere le scuole materne, elementari e medie inferiori comunali. Il numero dei contagiati appare ormai fuori controllo e lo spettro della “zona rossa” per la città dei mosaici diventa sempre più tangibile, dopo il comune di Centuripe.

Ma anche il capoluogo Enna ieri ha registrato numeri importanti, 85 i contagiati. Più 10 rispetto al giorno prima. Rimane chiuso l’Istituto comprensivo De Amicis (quindi i plessi Garibaldi e Fundrisi).

Pesanti ripercussioni sulle comunità di Nicosia, dove si è registrato il primo decesso per Covid, e Assoro, con un nuovo decesso. Non è il primo dall’inizio della pandemia per il piccolo comune. Secondo il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, “la possibilità di circolazione tra i diversi Comuni, la diffusa possibilità di fare tamponi senza passare necessariamente da Usca o ospedale e la difficoltà di individuare le persone in quarantena rendono in questo momento più difficile arginare il problema”.

Un messaggio-testimonianza arriva invece dal giovane sindaco di Regalbuto Francesco Bivona dopo quindici giorni di ospedalizzazione per via del Coronavirus. È stato un momento lungo e difficile ed il primo cittadino deve ancora rimettersi ma ai suoi concittadini scrive: “Il Covid non va sottovalutato e quando si passa, come nel mio caso, dal ricovero in ospedale dentro l’area covid, la visione è ancora più chiara. Non bisogna assolutamente ammalarsi”. E raccomanda: “Tenere al riparo gli anziani ed evitare contatti. Evitare i luoghi affollati e chiusi. Arieggiare gli ambienti e soprattutto igienizzare le mani e tenere correttamente la mascherina su naso e bocca. Fatevi portavoce di queste attenzioni in maniera chiara e continua. Bloccare l’aumento dei contagi dipende dal comportamento di ognuno”.

A Regalbuto il numero dei positivi si attesta a 62, 9 i guariti.

La situazione nei Comuni ennesi nelle scorse 12 ore era la seguente: Agira 10, Aidone 19, Assoro 5, Barrafranca 23, Calascibetta 14, Catenanuova 29, Centuripe 116, Cerami 2, Enna 85, Leonforte 37, Nicosia 39, Piazza Armerina 98, Pietraperzia 4, Regalbuto 57, Troina 23, Valguarnera 12, Villarosa 5.

Basso per fortuna il numero dei ricoveri, soprattutto nel nosocomio ennese. All’inizio infatti i malati Covid, della provincia di Enna, erano trasferiti negli ospedali catanesi designati dalla Regione. Adesso all’Umberto I vi è il primo ricovero Covid in Rianimazione. La maggioranza sono invece asintomatici o con sintomi che consentono di essere curati nelle proprie abitazioni, tramite la supervisione delle Usca e dei medici di base.

Angela Montalto