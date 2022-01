Covid: continua a calare l’incidenza in provincia di Enna

Dopo sei settimane consecutive, in quella appena trascorsa, tra il 17 ed il 23 gennaio, si evidenzia per la prima volta un sensibile calo di nuovi casi positivi al Covid in Sicilia, pari a 48.685, con un’incidenza cumulativa settimanale di poco superiore a 1 caso ogni 100 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato, rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Ragusa (1.603/100.000 abitanti), Siracusa (1.436/100.000) Caltanissetta (1.420/100.000) e Catania (1.044/100.000).

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 558,69 nuovi casi su 100.000 abitanti (-19.1% rispetto alla settimana precedente) con 881 nuovi positivi. I ricoveri in provincia di Enna nella settimana tra il 17 e il 23 gennaio sono stati complessivamente 58, 9 i ricoveri in terapia intensiva, rapporto ospedalizzati su positivi allo 0.73%.

Sul fronte della campagna vaccinale, la popolazione over 12 in provincia di Enna che ha completato il ciclo primario è pari al 85,56%, la popolazione over 5 che ha completato il ciclo primario è pari al 80,64%. Dose booster somministrata a 61978 cittadini, pari al 43,35% della popolazione over 12.

Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose Comune per Comune.