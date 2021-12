Covid: contagi in aumento in provincia di Enna, ospedalizzazione al 4.27%

Per la quinta settimana consecutiva prosegue la crescita della curva epidemica regionale in Sicilia. Secondo il bollettino settimanale del Dasoe, l’incidenza, nella settimana 22-28 novembre, ha mostrato un aumento di 839 nuovi casi raggiungendo il valore di 96/100.000 abitanti (+21,9% rispetto alla settimana precedente). Le province con i numeri più elevati restano Messina (135/100.000 abitanti, dato più alto del 35% rispetto alla media), Catania (133/100.000 abitanti, 33% in più rispetto alla media) e Siracusa (109/100.000, oltre il 9% in più rispetto alla media). Queste tre province, da sole, rappresentano oltre la metà (57%) dei nuovi casi registrati nell’isola. In provincia di Enna 67,64 nuovi casi su 100.000 abitanti, dato in aumento rispetto alla settimana precedente. Il comune in provincia di Enna con la più alta incidenza nella settimana 22-28 novembre è Valguarnera Caropepe.

Nonostante siano aumentati i contagi, però, continuano a calare le ospedalizzazioni (151 le nuove ospedalizzazioni in Sicilia). L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (85,8%) soggetti non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Resta stabile la letalità. I ricoveri in provincia di Enna nella settimana oggetto dell’indagine sono 12, pari al 4.27%, dato in diminuzione rispetto alla settimana precendete.

Sul fronte della vaccinazione, nella settimana 24-30 novembre, si è registrato in Sicilia un boom delle terze dosi (+81,76% rispetto alla settimana precedente) e un incremento delle prime dosi (+30,81% rispetto alla settimana precedente). Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 345.117.

La popolazione in provincia di Enna che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’80,94% della popolazione avente diritto, con almeno una dose l’82,85%. Dose booster somministrata a 9969 cittadini. Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose comune per comune.