Covid: Centuripe e Calascibetta verso la zona rossa

Anche nei comuni di Centuripe e Calascibetta scuole chiuse. I due comuni dell’ennese – dopo Regalbuto, che conta 172 positivi – potrebbero essere dichiarati già nelle prossime ore “zona rossa”, a causa dell’impennata dei casi positivi al Covid. A Calascibetta, 19 i positivi, 55 in quarantena. Il caso più giovane è una bimba di appena 11 mesi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il focolaio avrebbe avuto origine all’interno di una scuola. A Centuripe, che in pochi mesi diventerebbe per la seconda volta zona rossa, i positivi sono 37 e 69 in quarantena, come annunciato dal sindaco Salvatore La Spina. L’Asp di Enna ha trasmesso una nota informativa al Dasoe, il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per determinare l’adozione delle misure contenitive di competenza del Presidente della Regione Siciliana. Si attendono, dunque, gli esiti di ulteriori tamponi.

Una classe del liceo Scientifico di Enna posta in quarantena. Nella scorsa settimana – sempre per via del Dpcm – sono state sospese le lezioni scolastiche nel comune di Sperlinga, con due soggetti positivi. Il Comune guidato da Giuseppe Cuccì era stato free Covid quasi ininterrottamente per tutta la pandemia.

Angela Montalto