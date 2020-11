Covid: a Leonforte i pazienti in via di guarigione

I pazienti in via di guarigione clinica ricoverati all’Umberto I di Enna, saranno trasferiti al Ferro Branciforte di Leonforte, a stabilirlo nella seduta odierna l’Unità di Crisi Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale. “Riteniamo opportuno disporre il trasferimento, presso l’Ospedale di Leonforte, dei pazienti COVID, a bassa intensità di cura, ricoverati presso l’Umberto I di Enna”.

Sono in corso di attuazione i provvedimenti necessari per il trasferimento dei pazienti che, in base al decorso della malattia da Coronavirus, potranno lasciare l’Ospedale di Enna.

Il Ferro Branciforte Capra, nella prima fase dell’epidemia, aveva già accolto i pazienti positivi al Coronavirus in via di guarigione.

Il monitoraggio continuo della curva epidemiologica e dei ricoveri è alla base di ulteriori decisioni prese per adeguare, nel modo più appropriato in base alla risorse professionali esistenti, l’organizzazione dei servizi e dei reparti ospedalieri in prima linea nell’assistenza Covid.

I pazienti ricoverati nell’Area delle Malattie Infettive sono oggi 59, 4 in Terapia Intensiva, una paziente presso l’Ostetricia COVID. Sono stati dimessi, ieri 12 novembre 2020, due pazienti.