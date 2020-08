Covid-19 e sicurezza, cronache dai bar

“Hai sentito nuovi contagi a Leonforte, tornavano da Malta”, “E invece a Modica un focolaio in una casa di riposo”, “I porti dovrebbero chiudere!”. E poi al bancone del bar il titolare dietro la sua mascherina e il plexiglas chiede: “Per favore può indossare la mascherina?”, e loro arricciano le spalle, lo fanno di mala voglia oppure vanno via. Il caffè, senza nessuno che lo beva, resta fumante al bancone. Non è la prima volta, anzi. Mi racconta il titolare di un bar di Enna alta, non è l’unico.

Si affannano a parlare dei nuovi casi di Covid, disquisiscono in modo più o meno appropriato dei decreti legge emanati dal Governo piuttosto che dalla Regione ma spesso “hanno la pretesa di non indossare la mascherina perché sono sani e si urtano all’idea di applicare il gel igenizzante sulle mani”, in bella vista all’ingresso dell’esercizio. “Qualcuno alza i tacchi e va via offeso se spiego loro che non possono accedere al locale senza mascherina, come recita il cartellone”, mi racconta il proprietario. Eppure chiedere di indossare i dispositivi è un gesto di riguardo anche nei confronti della comunità oltre il tentativo di evitare multe salate e chiusure dell’esercizio commerciale. “Abbiamo dovuto affrontare spese importanti per garantire la sicurezza nostra e dei nostri clienti e abbiamo mille preoccupazioni, anche quella di sbarcare il lunario non avendo lo stipendio alla fine del mese”, commenta chiaramente affaticato dal calore e dall’ardore. “Qualcuno – dopo avergli chiesto di rispettare le regole – lascia le consumazioni già servite al tavolo, si alza e se ne va“. Spesso gettano stuzzichini, beveraggio e anche la speranza. Rispettare le regole e non sollecitare la permalosità dei clienti è questo che, anche a Enna, molti si trovano a dover fare. Insomma giochi di prestigio. Ferragosto è passato da poco più che 48 ore, le ferie dopo quelle imposte dalla pandemia sono una chimera. Che senso ha fare la conta dei positivi se poi non si fa nulla per non incrementare la lista? Nel frattempo il Governo italiano ha chiuso le discoteche all’aperto fino al 7 settembre, in tutta Italia e ha reso obbligatorio l’uso della mascherina – anche all’aperto dove non si può garantire la distanza interpersonale – dalle 18 alle 6 del mattino successivo. L’economia doveva certamente ripartire, la calura estiva rende insopportabile anche l’idea di coprirsi naso e bocca ma fin quando legheremo il concetto di libertà personale all’impiego della mascherina non ci sarà modo di fermare questo virus. Anche a Enna dove la movida non c’è mai stata.

Angela Montalto