Costituito il movimento “Enna Futura”: al centro partecipazione e piattaforma programmatica

PUBBLICITÀ

Nel corso di un incontro pubblico è stato costituito il movimento “Enna Futura”, nuova realtà politica che nasce dall’esperienza di un gruppo già impegnato nel confronto tra mondo cattolico democratico, area riformista e società civile. Durante la riunione è stato inoltre eletto un coordinamento politico, presieduto dal presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione.

PUBBLICITÀ

A illustrare obiettivi e prospettive del movimento è il portavoce di Enna Futura, Dario Cardaci, che spiega come l’iniziativa punti alla costruzione di un percorso partecipato: «L’imminente nuova fase vedrà impegnato il movimento nella realizzazione di una piattaforma programmatica che veda il cittadino protagonista, chiamato come sarà ad esprimere il suo pensiero sul futuro della città».

Secondo quanto dichiarato, l’azione del movimento si ispirerà a principi chiave: «Credibilità, coinvolgimento, concretezza e soprattutto responsabilità condivisa saranno i principi di base che ispireranno l’azione di “Enna Futura” anche nel rapportarsi, senza alcun pregiudizio, d’intesa con gli amici di Forza Italia, con tutte le forze politiche e sociali che lo vorranno».

Nel delineare i contenuti della proposta politica, Cardaci indica una serie di ambiti prioritari: «Economia locale e lavoro, partecipazione e trasparenza, istruzione e formazione, mobilità, qualità della vita, salute, ambiente ed energia, amministrazione digitale, sicurezza e cura del territorio insieme ad un nuovo rapporto di collaborazione aperta e dinamica con l’Università sono i temi che saranno proposti a tutti coloro che si dimostreranno interessati ad interloquire con “Enna Futura”».

Il movimento guarda inoltre alle prossime elezioni amministrative con una propria proposta autonoma: «“Enna Futura” parteciperà alle prossime elezioni con proprie liste, in gran parte già complete, costruite sulla competenza e la passione dei tanti che hanno scelto di dare il loro contributo in modo attivo».

Infine, il portavoce chiarisce la posizione del movimento rispetto al dibattito politico in corso: «Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, prima del confronto programmatico la diffusione di notizie su possibili alleanze è palesemente infondata».