Costituito il Comitato Senz’Acqua Enna: Monia Parlato presidente

PUBBLICITÀ

Si è formalmente costituito oggi il Comitato “Senz’Acqua Enna”, un’iniziativa nata spontaneamente per rappresentare le istanze dei cittadini e denunciare i disagi causati dalle nuove turnazioni idriche.

PUBBLICITÀ

La struttura del Comitato vede Monia Parlato come presidente, con Fabiola Bevanda nel ruolo di vicepresidente, Alessandra Rossana come segretario, Ivan Estero come tesoriere, e Simona Franzone, Grazia Liquefatto e Maria Daniela Ridente tra i componenti.

Il neonato Comitato ha già inviato una richiesta tramite PEC al Prefetto per un incontro urgente. Parallelamente, i legali del Comitato stanno lavorando per preparare un’azione volta a contestare le attuali bollette dell’acqua, in risposta ai disservizi che molti cittadini stanno subendo.