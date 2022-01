Costituito il comitato scientifico del parco archeologico “Morgantina – Villa Romana del Casale”

Il Parco Archeologico “Morgantina – Villa Romana del Casale” ha il suo comitato tecnico scientifico. L’assessore regionale Alberto Samonà ha nominato il prof. Paolo Barresi dell’università Kore di Enna e lo storico e ambientalista Riccardo Calamaio.

“Ho subito manifestato il pieno apprezzamento sui due nominativi – ha commentato il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata – il nostro concittadino Riccardo Calamaio si è distinto da sempre per il suo impegno per la valorizzazione dei beni storici del territorio. Il comitato rappresenta uno strumento di straordinaria importanza di sviluppo per la nostra area, consentendo anche ai sindaci di poter intervenire direttamente sulle scelte strategiche dello stesso”.