Cosa fare in provincia di Enna: gli eventi di mercoledì 7 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 7 gennaio in provincia di Enna.

CERAMI

  • Ore 16:30 – Auditorium comunale
    Cineforum

LEONFORTE

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

PIAZZA ARMERINA

  • Palazzo Trigona
    Da Picasso a Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

