Cosa fare in provincia di Enna: gli eventi di mercoledì 7 gennaio 2026

Questi gli eventi in programma mercoledì 7 gennaio in provincia di Enna.
CERAMI
- Ore 16:30 – Auditorium comunale
Cineforum
LEONFORTE
- Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
PIAZZA ARMERINA
- Palazzo Trigona
Da Picasso a Warhol – La ceramica dei Grandi Artisti
