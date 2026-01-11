Cosa fare in provincia di Enna: gli eventi di domenica 11 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 11 gennaio in provincia di Enna.
PIAZZA ARMERINA
- Ore 17:30 – Teatro Garibaldi
Spettacolo teatrale “Il testamento della nonna” di Domenico Consoli a cura della Nuova Compagnia Sipario
Evento con ticket
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
