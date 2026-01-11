Cosa fare in provincia di Enna: gli eventi di domenica 11 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 11 gennaio in provincia di Enna.

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 17:30 – Teatro Garibaldi
    Spettacolo teatrale “Il testamento della nonna” di Domenico Consoli a cura della Nuova Compagnia Sipario
    Evento con ticket

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

