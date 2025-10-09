“Cosa Fare a Enna”: la community che promuove gli eventi del territorio con passione e mistero

PUBBLICITÀ

Dietro le maschere in stile medievale c’è una squadra di persone che ama Enna e la sua provincia. Tra detective, messaggeri, reporter e factotum, la pagina “Cosa Fare a Enna” sta costruendo una rete che unisce cittadini, artisti e locali, trasformando la curiosità in comunità.

Enna e la sua provincia hanno trovato un modo nuovo per annunciare e raccontare i propri eventi. Lo fanno attraverso “Cosa Fare a Enna”, la pagina social diventata in poco tempo un punto di riferimento per chi vuole scoprire eventi, iniziative, mostre e curiosità in città e in provincia, e che su Instagram ha in poco tempo superato i 4mila follower.

Dietro il progetto, però, non ci sono nomi o volti noti. Gli autori restano volutamente anonimi, nascosti virtualmente da maschere e mantelli che richiamano atmosfere medievali. Una scelta non casuale: l’anonimato serve a garantire imparzialità, ma anche a creare quel pizzico di mistero che incuriosisce e coinvolge sempre più persone.

«Non importa chi siamo – spiegano gli ideatori alla nostra redazione – ma cosa facciamo per la nostra città».

Ed è proprio questa l’idea alla base del progetto: unire le persone attraverso la passione per il territorio, raccontando con sincerità e leggerezza tutto ciò che rende Enna e dintorni vivi.

“Cosa Fare a Enna” non è, quindi, solo una pagina Instagram o Facebook, ma una vera e propria community. In brevissimo tempo, attorno ai fondatori si è creata una rete di collaboratori che contribuisce in modo attivo, segnalando eventi, scoprendo nuove aperture, inviando foto, video e informazioni utili.

Tutti possono partecipare, diventando parte di un racconto collettivo e positivo della città. Per rendere il tutto più coinvolgente, gli ideatori hanno deciso di giocare con una terminologia tutta loro, ispirata a ruoli “da corte segreta”: detective, factotum, messaggeri e reporter.

I “Detective” sono gli esploratori del gruppo: scovano eventi, nuove iniziative, rinvii o curiosità e le condividono con la community. I “Factotum” sono il braccio operativo, quelli che dialogano con locali, amministrazioni e organizzatori, spiegando chi c’è dietro la maschera e qual è la missione del progetto. I “Reporter” sono coloro che partecipano attivamente alla pagina: si occupano di capire le tendenze, osservare l’andamento delle serate, valutare se è il caso di sostenerle maggiormente e, inoltre, fotografano e realizzano video durante gli eventi. Infine, ci sono i “Messaggeri”, veri ambasciatori della rete, che consegnano QR code, gadget e parole di incoraggiamento a chi organizza e crea cultura, facendo sentire ogni locale o artista parte di qualcosa di più grande: una rete che collega la città e la provincia. Perché ciò che vince è la collaborazione.

Oggi “Cosa Fare a Enna” è alla ricerca di nuove persone che vogliano unirsi alla squadra. Diventare detective, factotum, reporter o messaggero significa partecipare in prima persona alla valorizzazione della città, vivere da vicino le iniziative locali e contribuire a un progetto che unisce divertimento, collaborazione e amore per il territorio. Chi entra nella community riceverà anche un gadget simbolico, segno di appartenenza e riconoscimento per l’impegno.

Chi desidera far parte del progetto può scrivere su Instagram o Facebook alla pagina @cosafareaenna, oppure inviare una mail a cosafareaenna@gmail.com con oggetto “Supporto”, indicando il ruolo con cui si vorrebbe collaborare.

“Cosa Fare a Enna” è più di una pagina sui social: è un modo per dire che, anche dietro una maschera, si può fare tanto per la propria città.

Perché, alla fine, ciò che conta davvero non è chi sei. È cosa fai per il tuo territorio.