Cosa fare a Enna: gli eventi di mercoledì 15 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma mercoledì 15 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
- Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Negozio fumetti – Raduno e prove BEYBLADE X.
- Ore 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
Corso di Mini Rugby (dai 5/17+).
Su prenotazione.
- Ore 21:00 – TEATRO F.P. NEGLIA
Sandro Vergato presenta “Serata Gran Galà – Omaggio ai Pooh”
Tribute Band di Antonello Mallaci – Live Concert
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).
- Ore 23:00 – MR. RED
Festa d’Ateneo – #welcometomatricole – FINESSE
DJs: Sergio Galiano + Jody Corbo
Evento con ticket
