Cosa fare a Enna: gli eventi di mercoledì 15 ottobre 2025

20 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma mercoledì 15 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 17:00 – DRAGON SCALE
    Negozio fumetti – Raduno e prove BEYBLADE X.
  • Ore 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
    Corso di Mini Rugby (dai 5/17+).
    Su prenotazione.
  • Ore 21:00 – TEATRO F.P. NEGLIA
    Sandro Vergato presenta “Serata Gran Galà – Omaggio ai Pooh”
    Tribute Band di Antonello Mallaci – Live Concert
    Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).
  • Ore 23:00 – MR. RED
    Festa d’Ateneo – #welcometomatricole – FINESSE
    DJs: Sergio Galiano + Jody Corbo
    Evento con ticket

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ