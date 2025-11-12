Cosa fare a Enna: gli eventi di mercoledì 12 novembre 2025

28 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 12 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – URBAN CENTER
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di Massimiliano Ferro.
  • Ore 18:00 – DRAGON SCALE
    Raduno e prove libere Beyblade X.
  • Ore 19:00 – AL KENISA
    Aperitivo solidale “Incontriamo Suor Lucia e Lella” a sostegno della missione di Suor Lucia in Brasile (evento su prenotazione).
  • Ore 19:00 – AL SUD
    Koinè Beats – DjSet Falz1beats.
  • Ore 20:30 – GARDEN
    MED GALA 2025 – Evento Facoltà di Medicina (su prenotazione).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

