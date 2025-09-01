Cosa fare a Enna: gli eventi di martedì 2 settembre 2025

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento. Potete segnalare i vostri eventi direttamente su Instagram (CosafareaEnna) oppure scrivendo a redazione@ennalive.it.

Questi gli eventi in programma martedì 2 settembre nella città di Enna.

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’arte contemporanea “inCONTEMPORANEO” (per tutta la settimana)

Ore 18:30 – Sala Cerere: conferenza stampa di presentazione del 43′ Festival Canoro della “Madonna de’ Carusi”

Ore 20:30 – Parco Proserpina: Karaoke Night, conducono Manuel Manfrè e Giuliana Cascone.

