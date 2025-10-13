Cosa fare a Enna: gli eventi di martedì 14 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 14 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 18:00 – Auditorium A. Lincoln
    XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo – Incontro “Aspirare all’italiano anche fuori dall’Italia: lo sconosciuto caso dell’emigrazione italiana in Tunisia” con la prof.ssa Iride Valenti (ingresso libero)
  • Ore 18:30 – SUD
    DJ set by MattiaTmb

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

