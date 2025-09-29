Cosa fare a Enna: gli eventi di lunedì 29 settembre 2025

6 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma lunedì 29 settembre ad Enna.

ENNA

  • Ore 18:30 – 20:00, Campo di Atletica Leggera Pregadio
    Corso di Mini Rugby per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni.
    Partecipazione su prenotazione
  • Ore 19:00, Al Mood
    AperiMood II Sequel – Le Good Vibes sono tornate

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

