Cosa fare a Enna: gli eventi di lunedì 29 settembre 2025

Questi gli appuntamenti in programma lunedì 29 settembre ad Enna.
ENNA
- Ore 18:30 – 20:00, Campo di Atletica Leggera Pregadio
Corso di Mini Rugby per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni.
Partecipazione su prenotazione
- Ore 19:00, Al Mood
AperiMood II Sequel – Le Good Vibes sono tornate
