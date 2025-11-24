Cosa fare a Enna: gli eventi di lunedì 24 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 24 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Biblioteca comunale di Enna
“Porta un libro con te – Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo”.
- Ore 18:00 – Sala Cerere, Palazzo Chiaromonte
“Due monasteri femminili tra conservazione, valorizzazione e rigenerazione. I casi delle Benedettine di Enna e delle Domenicane a Palermo” – a cura della prof.ssa arch. Renata Prescia (Università degli Studi di Palermo).
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood.
