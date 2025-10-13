Cosa fare a Enna: gli eventi di lunedì 13 ottobre 2025

6 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 13 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:30 – Federico II Palace
    DINOSAUR LIVE TOUR
    Ticket su prenotazione.

  • Ore 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
    Corso di Mini Rugby (dai 5/17+).
    Su prenotazione.

  • Ore 19:00 – Al Mood
    AperiMood II – The Sequel.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

