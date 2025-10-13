Cosa fare a Enna: gli eventi di lunedì 13 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 13 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
-
Ore 17:30 – Federico II Palace
DINOSAUR LIVE TOUR
Ticket su prenotazione.
-
Ore 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
Corso di Mini Rugby (dai 5/17+).
Su prenotazione.
-
Ore 19:00 – Al Mood
AperiMood II – The Sequel.
