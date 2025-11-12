Cosa fare a Enna: gli eventi di giovedì 13 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 13 novembre in provincia di Enna.
ENNA
– Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di Massimiliano Ferro.
– Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo Standard Yu-Gi-Oh – Formato Genesis.
– Ore 20:30 – Garage Arts Platform
Spettacolo di danza, musica e teatro “La Follia”. A seguire proiezione del film documentario “Nessun Posto al Mondo” (evento con biglietto)
PIAZZA ARMERINA
– Ore 18:00 – Piazza Falcone e Borsellino
International Street Food
– Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica.
