Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 9 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 9 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft
  • Ore 18:00 – Urban Center
    Presentazione del libro “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi (progetto Biblioinsieme)
  • Dalle 17:00 alle 20:00 – Garage Arts Platform
    “La Sicilia aveva perduto la voce” – Mostra di Vacuamoenia
    Ingresso libero
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    IO Fortunato – Live

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

BARRAFRANCA

  • Ore 16:30 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Avatar: Fuoco e cenere”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – Discoteca Point
    MATRICOLA
    Special Guest: Christian Liguori – Line up: Alex Faraci, DJ Pass e Luca D’Anca

