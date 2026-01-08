Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 9 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 9 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft
- Ore 18:00 – Urban Center
Presentazione del libro “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi (progetto Biblioinsieme)
- Dalle 17:00 alle 20:00 – Garage Arts Platform
“La Sicilia aveva perduto la voce” – Mostra di Vacuamoenia
Ingresso libero
- Ore 22:00 – Sorseggio
IO Fortunato – Live
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
BARRAFRANCA
- Ore 16:30 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Avatar: Fuoco e cenere”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – Discoteca Point
MATRICOLA
Special Guest: Christian Liguori – Line up: Alex Faraci, DJ Pass e Luca D’Anca
