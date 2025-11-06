Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 7 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 7 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Mattina – Libreria Minerva
    I 10 anni di #ioleggoperché – a cura dell’IIS Abramo Lincoln

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft e premiazione vincitore contest Scaletober

  • Ore 21:00 – Teatro Comunale “F. P. Neglia”
    ARCHIMEDE / La solitudine di un genio – con Mario Incudine
    Evento con biglietto

  • Ore 21:00 – 94100
    OCHIANU X 94100 – Collab.
    Ennio & Matteo Campanaro – Music selected by Killoman – gadget gratis
  • Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
    The Plastic Trees – Live

  • Ore 22:00 – Sorseggio
    La Governante – Live

AIDONE

  • Dalle ore 19:00 alle 24:00 – Biblioteca comunale
    La notte dei racconti (bambini 9/10 anni) con Raimondo Vecchio
    Progetto Biblioinsieme – a cura dell’Associazione Amici della festa del libro
    Prenotazioni: 329 156 1022

NICOSIA

  • Ore 21:30 – Snack N’ Wine
    Timeless Acoustic Duo – Live

  • Ore 22:00 – Old Time
    MANTECA – Live

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    Acoustic Rock Duo
    Vox n’ guitar: Salvatore Cucchiara – Guitars: Gianfranco Fichera Cogliandro

  • Ore 22:00 – The Twins
    Friday Party – Music by Massimo Vitali

TROINA

  • Ore 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
    Proiezione film Io sono Rosa Ricci (dalla serie Mare Fuori)

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Alkasetzer – Rock & Roll ’50

AGIRA

  • Ore 20:00 – Nessun Dorma
    New Opening con nuova gestione – DJ set Cardillo

CALCIO A 5 – SERIE D (Girone CL–EN)

  • Ore 17:00 – Gagliano Castelferrato: Gagliano-Nissa F.C.

  • Ore 20:30 – Leonforte: Atletico Branciforti-Virtus Leonforte

