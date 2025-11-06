Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 7 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 7 novembre in provincia di Enna.
ENNA
-
Mattina – Libreria Minerva
I 10 anni di #ioleggoperché – a cura dell’IIS Abramo Lincoln
-
Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft e premiazione vincitore contest Scaletober
-
Ore 21:00 – Teatro Comunale “F. P. Neglia”
ARCHIMEDE / La solitudine di un genio – con Mario Incudine
Evento con biglietto
- Ore 21:00 – 94100
OCHIANU X 94100 – Collab.
Ennio & Matteo Campanaro – Music selected by Killoman – gadget gratis
- Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
The Plastic Trees – Live
-
Ore 22:00 – Sorseggio
La Governante – Live
AIDONE
-
Dalle ore 19:00 alle 24:00 – Biblioteca comunale
La notte dei racconti (bambini 9/10 anni) con Raimondo Vecchio
Progetto Biblioinsieme – a cura dell’Associazione Amici della festa del libro
Prenotazioni: 329 156 1022
NICOSIA
-
Ore 21:30 – Snack N’ Wine
Timeless Acoustic Duo – Live
-
Ore 22:00 – Old Time
MANTECA – Live
PIAZZA ARMERINA
-
Ore 22:00 – Highlander
Acoustic Rock Duo
Vox n’ guitar: Salvatore Cucchiara – Guitars: Gianfranco Fichera Cogliandro
-
Ore 22:00 – The Twins
Friday Party – Music by Massimo Vitali
TROINA
-
Ore 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
Proiezione film Io sono Rosa Ricci (dalla serie Mare Fuori)
-
Ore 22:00 – Terzo Tempo
Alkasetzer – Rock & Roll ’50
AGIRA
-
Ore 20:00 – Nessun Dorma
New Opening con nuova gestione – DJ set Cardillo
CALCIO A 5 – SERIE D (Girone CL–EN)
-
Ore 17:00 – Gagliano Castelferrato: Gagliano-Nissa F.C.
-
Ore 20:30 – Leonforte: Atletico Branciforti-Virtus Leonforte
