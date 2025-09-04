Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 5 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 5 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 17:30 – Dragon Scale: Art & Craft
Ore 17:30 – Biblioteca della Chiesa di San Giuseppe: presentazione libro di Giuseppe Piangiamore “Ho imparato ad amare” (ingresso gratuito)
Ore 18:00 – Piazza Vittorio Emanuele: Pullman Azzurro, simulazioni di guida a cura degli operatori della Polizia di Stato (iniziativa nell’ambito del PIZZA ENNA FEST)
Ore 19 e 21,30 – Garage Arts Platform: spettacolo di cabaret “U.MANI.TÀ” di Jacopo Tealdi
Ore 20:00 – Piazza Umberto I: PIZZA ENNA FEST, proiezione incontro di calcio Italia-Estonia
Ore 20:00 Viale IV Novembre: STREET FEST a cura di M-4, Enna sushi & drink, Umbriaco, Geba. Music selected: Luca D’Anca, Sergio Galiano, Killoman, Gio Milano
Ore 22:30 – Piazza Umberto I: PIZZA ENNA FEST, dj Set Mattia Tamburella
Ore 22:30 – Sorseggio: “I Manuel Kan’t” con Nicola Merlisenna, Luca Sproviero, Peppe Cammarata, Tony Colina e Manuel Di Maggio
AGIRA
Ore 21:00 – Piazza Europa: Agira Folk Festival a cura dell’associazione Trinacria
ASSORO
Ore 19 – Atrio Comunale: “Doc rassegna itinerante del cinema d’autore” con Peppe Manno
BARRAFRANCA
Ore 20:30 – Piazza Regina Margherita: “Lo spettacolo del cuore – La medicina diventa spettacolo” Ore 22:00 – Piazza Regina Margherita: Tribute band Coldplay (evento gratuito)
CALASCIBETTA
Ore 20:00 – Festa di Buonriposo: Moysa Street Band
Ore 21:00 – Festa di Buonriposo: Accoglienza del Comitato per il Gemellaggio degli amici di Chapelle-lez-Herlaimont
Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: spettacolo musicale Smaniafonia
GAGLIANO CASTELFERRATO
Ore 21:30 – Piano Puleo: cinema all’aperto e dj
TROINA
Ore 21,30 – Piazza Matteotti: Il Quizzone