Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 5 dicembre 2025

36 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma venerdì 5 dicembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 15:00 – Urban Center
    Laboratorio di pittura
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft a tema natalizio
  • Dalle ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 17:30 – Hotel Sicilia
    Presentazione del libro “Sigonella 40 anni dopo” di Paolo Garofalo e Salvo Fleres
  • Ore 19:00 – Biblioteca comunale
    Progetto Biblioinsieme – “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Risonanze – Tributo alle band più iconiche del pop/rock italiano
  • Ore 22:00 – Publo Picasso
    Jazz Night – Salvo Amore Trio

  • Ore 21:30 – 94100
    La notte dei classici – Musica senza tempo con Dj Artur

LEONFORTE

  • Ore 18:00 – Piazza Carella
    Accensione albero di Natale con Coro Dante Alighieri
  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo

NICOSIA

  • Raccolta giocattoli per bambini – Punti di raccolta: Cartolibreria Agorà; Erboristeria Il Germoglio
  • Ore 22:00 – Old Time
    Mica Male – Live Duo Acoustic

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinema Camilleri
    Proiezione film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo
  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Noise Duo – Live

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    La Gov live

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ