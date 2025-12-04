Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 5 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 5 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 15:00 – Urban Center
Laboratorio di pittura
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft a tema natalizio
- Dalle ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 17:30 – Hotel Sicilia
Presentazione del libro “Sigonella 40 anni dopo” di Paolo Garofalo e Salvo Fleres
- Ore 19:00 – Biblioteca comunale
Progetto Biblioinsieme – “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”
- Ore 22:00 – Sorseggio
Risonanze – Tributo alle band più iconiche del pop/rock italiano
- Ore 22:00 – Publo Picasso
Jazz Night – Salvo Amore Trio
Ore 21:30 – 94100
La notte dei classici – Musica senza tempo con Dj Artur
LEONFORTE
- Ore 18:00 – Piazza Carella
Accensione albero di Natale con Coro Dante Alighieri
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo
NICOSIA
- Raccolta giocattoli per bambini – Punti di raccolta: Cartolibreria Agorà; Erboristeria Il Germoglio
- Ore 22:00 – Old Time
Mica Male – Live Duo Acoustic
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinema Camilleri
Proiezione film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
Noise Duo – Live
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – Highlander
La Gov live
