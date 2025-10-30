Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 31 ottobre 2025

4 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma venerdì 31 ottobre in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 16:00 — DRAGON SCALE
    Le Spaventiadi di Boblin – Festa di Halloween per bambini (16:00–20:00).
  • Ore 17:00 — FEDERICO II
    Dolcetto o scherzetto? Giochi, dolcetti, balli, tatuaggi Monster, pignatta. Ospiti: Stitch & Angel.
  • Ore 19:00 — CLUB HOUSE URE
    Halloween Party (Solo tesserati)
  • Ore 20:00 — SCIABBÈ
    Cena con delitto – “Riuscirai a risolvere il caso?”
  • Ore 20:00 — LA TRINACRIA
    Serata Halloween: pizze infinite (all you can eat) e pizza a tema. DJ Gio Milano, voice Luigi Bonaventura.
  • Ore 20:30 — AGRITURISMO BORGO FURMA
    Cena a base di zucca.
  • Ore 21:30 — SORSEGGIO
    Sorseggio Reggae – Halloween Edition.
  • Ore 21:30 — PUBLO PICASSO
    Halloween Karaoke Party con Kekko & Melina.
  • Ore 22:00 — AL KENISA
    Halloween Party – DJ set Killoman & Madame Valerie.
  • Ore 22:00 — MR. RED
    Halloween Party – “Welcome to Hell”. DJs: Pauljey, Balza, DJ Champ, Rosario Similia, Simone Russo, Koogel. (Evento con prevendita).
  • Ore 22:00 — HOTEL GARDEN
    SUAVECITA – Llevamos una ola de rosas. Evento con prevendita.
  • Ore 22:00 — FEUDO SAN TOMMASO
    Halloween Party. DJ set Angelo Vaccaro; showman Cla Machado; special guest Luca Marano; vocalist & showman Dago Hernandez.
Leonforte

  • Ore 09:00 — Piazza Cappuccini
    XXII Giornata Nazionale del Trekking UrbanoLe vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità.
    Percorso: Scalinata dei Cappuccini → Via Laneri → Via S. Giuseppe → Scalinata Musumeci → Corso Umberto → Via Garibaldi.
  • Ore 16:30 — CINEVOLUTION
    Proiezione film con popcorn, gadget, merenda “mostruosa”, animazione e palloncini.
  • Ore 18:00 — COLORADO FARM
    Halloween party con giochi, animazione e merenda. Prenotazione obbligatoria.
  • Ore 23:30 — DÉJÀ VU
    Halloween Party con DJ Cardillo e DJ Melo. Solo maggiorenni – ingresso in lista o in coppia.

Piazza Armerina

  • Ore 19:30 — HIGHLANDER
    Halloween Weekend: “dolcetto o scherzetto” per bambini e genitori con special guest; a seguire Cena con delitto e Cocktail Assassino. Live music Velo di Maya.
  • Ore 20:30 — OTTANTASETTE
    DJ set Seby P e Nuccio Esse.
  • Ore 22:00 — THE TWINS
    Halloween Night? DJ set Frank Granato.

Calascibetta

  • Ore 20:00 — OCHIANU
    Pre Party Halloween (20:00–00:00). Music selected by Salvatore Leonardo.

Assoro

  • Ore 22:00 — AL SOLITO POSTO
    Halloween Party – music by Gas Gagliano.
  • Ore 23:30 — ÉLITE
    Halloween Party – music by MT DJ Maio T. e Lorenzo Voice. Ingresso in coppia e +18. Evento con prevendita.

Nissoria

  • Ore 21:00 — ‘NSEMULA
    Halloween ‘Nsemula.

Pietraperzia

  • Ore 15:30 e 17:00 — Sala Marotta
    Halloween con Mago Ross: magia, palloncini modellabili, merenda “da paura”, musica, balli e bolle giganti.

    • 15:30–16:45 → bambini 3–6 anni
    • 17:00–18:15 → bambini 7–12 anni
      Su prenotazione.

Barrafranca

  • Ore 18:30 e 20:00 — Viale Paolo Borsellino 16
    Halloween con Mago Ross: magia, palloncini modellabili, merenda “da paura”, musica, balli e bolle giganti.

    • 18:30–19:45 → bambini 3–6 anni
    • 20:00–21:15 → bambini 7–12 anni
      Su prenotazione.

Troina

  • Ore 18:00 e 21:00 — CINETEATRO CAMILLERI
    Proiezioni:     “La famiglia Halloween” (h 18:00) e “The Conjuring” (h 21:00).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

