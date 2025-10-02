Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 3 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 3 ottobre in provincia di Enna.
Enna
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’arte inContemporaneo.
- Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma
Workshop per bambini – evento gratuito su prenotazione (info: 3477528388).
- Ore 20:30 – Publo Picasso
Karaoke Night.
- Ore 22:00 – Al Kenisa
Pino Daniele Acoustic Duo.
- Ore 22:30 – Sorseggio
Miki & The Blue Fellas Live (blues, soul & old grooves).
Piazza Armerina
- Ore 22:30 – Highlander
SandCreek live – musica italiana d’autore.
