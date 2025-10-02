Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 3 ottobre 2025

32 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma venerdì 3 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra d’arte inContemporaneo.
  • Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma
    Workshop per bambini – evento gratuito su prenotazione (info: 3477528388).
  • Ore 20:30 – Publo Picasso
    Karaoke Night.
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    Pino Daniele Acoustic Duo.
  • Ore 22:30 – Sorseggio
    Miki & The Blue Fellas Live (blues, soul & old grooves).

Piazza Armerina

  • Ore 22:30 – Highlander
    SandCreek live – musica italiana d’autore.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ