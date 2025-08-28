Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 29 agosto 2025

In collaborazione con la pagina Instagram @cosafareaenna, pubblicheremo ogni giorno gli eventi in programma a Enna e in provincia, così da offrirvi un calendario sempre aggiornato e completo.
Potete segnalare i vostri eventi direttamente su Instagram su @cosafareaenna oppure scrivendo a redazione@ennalive.it.
Di seguito gli eventi in programma venerdì 29 agosto.
ENNA
- Ore 17:00 – Piazza Europa: Messa in moto – Raduno motociclisti
- Ore 17:00–19:00 – Dragon Scale: Evento Speciale Art&Craft
- Ore 19:30 – Parco Proserpina: Noche de Raggaeton – Djset Salvo Privitera
- Ore 20:00 – Red Coffee: Tributo Zero
- Ore 20:00 – MICA Pasta-Bistrot Conviviale: Sangria Party – Sangria e Tapas (tavoli su prenotazione)
- Ore 21:00 – Piazza Valverde: Starry Night – Djset Mattia Tmb e Killoman
- Ore 22:00 – Sorseggio: Karovana Indie Acustico – Il Karaoke live con band
ASSORO
- Ore 21:00 – Piazza Umberto I: Serata musicale “Roch.com” – Cover band Vasco Rossi
CENTURIPE
- Ore 21:00 – Piazza Duomo: Carnevale Estivo – Dj Francesco Molinaro
- Ore 22:00: Italoduo
- Dopo mezzanotte: Dj Francesco Molinaro
CERAMI
- Ore 18:30 – Villa Comunale: Presentazione del libro “Tutto il mondo fuori” di Sandra La Fico, Concetta Rundo e Giuseppe Bottitta
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 21:30 – Piazza Nino Grippaldi: Cesare Cremonini Tribute Band
LEONFORTE
- Ore 20:30 – Villa Bonsignore: Musica Live a cura di “Free Lounge Project Band”
NICOSIA
- Ore 17:00 – Al Chiosco: IT’S FRIDAY
- Ore 21:00 – Orto dei Frati Cappuccini: Concerto Spiritual Gospel “God is great”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Biblioteca Comunale: Accabadora
TROINA
- Ore 21:30 – Piazza G. Matteotti: Il Quizzone