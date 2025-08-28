Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 29 agosto 2025

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

In collaborazione con la pagina Instagram @cosafareaenna, pubblicheremo ogni giorno gli eventi in programma a Enna e in provincia, così da offrirvi un calendario sempre aggiornato e completo.

PUBBLICITÀ  

Potete segnalare i vostri eventi direttamente su Instagram su @cosafareaenna oppure scrivendo a redazione@ennalive.it.

Di seguito gli eventi in programma venerdì 29 agosto.

ENNA

  • Ore 17:00 – Piazza Europa: Messa in moto – Raduno motociclisti
  • Ore 17:00–19:00 – Dragon Scale: Evento Speciale Art&Craft
  • Ore 19:30 – Parco Proserpina: Noche de Raggaeton – Djset Salvo Privitera
  • Ore 20:00 – Red Coffee: Tributo Zero
  • Ore 20:00 – MICA Pasta-Bistrot Conviviale: Sangria Party – Sangria e Tapas (tavoli su prenotazione)
  • Ore 21:00 – Piazza Valverde: Starry Night – Djset Mattia Tmb e Killoman
  • Ore 22:00 – Sorseggio: Karovana Indie Acustico – Il Karaoke live con band

ASSORO

  • Ore 21:00 – Piazza Umberto I: Serata musicale “Roch.com” – Cover band Vasco Rossi

CENTURIPE

  • Ore 21:00 – Piazza Duomo: Carnevale Estivo – Dj Francesco Molinaro
  • Ore 22:00: Italoduo
  • Dopo mezzanotte: Dj Francesco Molinaro

CERAMI

  • Ore 18:30 – Villa Comunale: Presentazione del libro “Tutto il mondo fuori” di Sandra La Fico, Concetta Rundo e Giuseppe Bottitta

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 21:30 – Piazza Nino Grippaldi: Cesare Cremonini Tribute Band

LEONFORTE

  • Ore 20:30 – Villa Bonsignore: Musica Live a cura di “Free Lounge Project Band”

NICOSIA

  • Ore 17:00 – Al Chiosco: IT’S FRIDAY
  • Ore 21:00 – Orto dei Frati Cappuccini: Concerto Spiritual Gospel “God is great”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Biblioteca Comunale: Accabadora

TROINA

  • Ore 21:30 – Piazza G. Matteotti: Il Quizzone
PUBBLICITÀ