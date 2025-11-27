Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 28 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 28 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 15:00 – Urban Center
Laboratorio di pittura
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & Craft
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Sud
Aperitivo con dj set – Baux b2b Plat dj set
- Ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 19:00 – Alkenisa
“Altra Sponda” in dialogo con Matteo Fano (antropologo) e Jasmine Iozzelli (antropologa)
- Ore 20:00 – Ristorante Garden
Tombola della solidarietà A cura dell’Ass.ne The Grace (evento su prenotazione)
- Ore 20:30 – Sciabbè
Cena con delitto (evento su prenotazione)
- Ore 21:00 – Palazzetto dello Sport
Basket – Divisione Regionale 2
SSD Consolini Enna – Invictus Basket
- Ore 22:00 – Sorseggio
Banjoelectric live
- Ore 22:00 – Publo Picasso
Live di Rosario Zanchi (voce e chitarra elettrica)
- Ore 22:00 – 94100
Dj set con Mattia Tmb
LEONFORTE
- Ore 18:30 – Cinevolution
42° Premio Letterario Leonforte
Cerimonia di premiazione Poesia e Narrativa
VILLAROSA
- Ore 19:00 – Biblioteca comunale
Progetto Biblioinsieme – La Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”
TROINA
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
Live dei Delilah Duo
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Dj Cardillo (Deep | Afro | Rare Groove)
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – Highlander
Tribeauty Power Trio live
REGALBUTO
- Ore 22:30 – Keb
Live Deja Dù Acoustic Duo
