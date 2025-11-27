Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 28 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma venerdì 28 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 15:00 – Urban Center
    Laboratorio di pittura
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Art & Craft
  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Sud
    Aperitivo con dj set – Baux b2b Plat dj set
  • Ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 19:00 – Alkenisa
    “Altra Sponda” in dialogo con Matteo Fano (antropologo) e Jasmine Iozzelli (antropologa)
  • Ore 20:00 – Ristorante Garden
    Tombola della solidarietà A cura dell’Ass.ne The Grace (evento su prenotazione)
  • Ore 20:30 – Sciabbè
    Cena con delitto (evento su prenotazione)
  • Ore 21:00 – Palazzetto dello Sport
    Basket – Divisione Regionale 2
    SSD Consolini Enna – Invictus Basket
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Banjoelectric live
  • Ore 22:00 – Publo Picasso
    Live di Rosario Zanchi (voce e chitarra elettrica)
  • Ore 22:00 – 94100
    Dj set con Mattia Tmb

LEONFORTE

  • Ore 18:30 – Cinevolution
    42° Premio Letterario Leonforte
    Cerimonia di premiazione Poesia e Narrativa

VILLAROSA

  • Ore 19:00 – Biblioteca comunale
    Progetto Biblioinsieme – La Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”

TROINA

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Live dei Delilah Duo

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Dj Cardillo (Deep | Afro | Rare Groove)

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    Tribeauty Power Trio live

REGALBUTO

  • Ore 22:30 – Keb
    Live Deja Dù Acoustic Duo

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

