Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 26 settembre 2025

Questi gli appuntamenti in programma venerdì 26 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Teatro Neglia
Ore 10:00
Presentazione del Calendario artistico scolastico, progetto sostenuto da Gogòl con illustrazioni di Giuliana Vellari.
Palazzo Chiaramonte
Ore 10:00–18:00
Mostra d’arte inContemporaneo.
Università Kore – Auditorium Pettinato (Plesso D)
Ore 10:00–13:00
Conferenza “Plurilinguismo e tutela delle diversità linguistiche”.
Evento aperto a tutti.
Urban Center
Ore 10:00–18:00
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
Dragon Scale
Ore 17:00
Art & Craft – laboratorio creativo
Associazione Magma
Ore 17:30–19:30
Laboratorio pittorico gratuito per bambini dagli 8 anni.
Su prenotazione.
Parco Proserpina
Ore 19:30
Last Friday – DJ set di Killoman e Mattia TMB (TooLate)
Evento gratuito.
Pub-lo Picasso
Ore 20:30
Karaoke Night
Sorseggio
Ore 22:30
DJ set di Lupen Hi-Fi
NICOSIA
Ore 20:30
La Corrida dei Bambini
PIAZZA ARMERINA
Twins
Ore 21:30
DJ set by Anto Sava.
Highlander
Ore 22:00
Polimnia Live.
