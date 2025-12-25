Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 26 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma venerdì 26 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 20:00 – Teatro F.P. Neglia
    Candele in musica
    Ingresso gratuito
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Il diavolo a quattro
  • Ore 22:00 – 94100
    Santo Stefano
    Djset Pauljey e Anto Sava

TROINA

  • Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 21:00 – Al 216
    Dr Why: canta quiz

PIETRAPERZIA

  • Ore 20:00 – Green Pub
    Aperigreen
    Djset + Percussion Live Rosario Similia e Andrea Buccheri

BARRAFRANCA

  • Ore 20:00 – Largo Canale
    Spettacolo “Natale tra fiaba e realtà”

CALASCIBETTA

  • Ore 22:00 – Ochianu
    St. Stephen’s Party
    Djset con Cicciolove

NICOSIA

  • Ore 21:00 – Old Time
    Joker Show presenta Bingo!

SICILIA OUTLET VILLAGE

  • Xmas on Ice: spettacolo danza e pattinaggio ghiaccio

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

