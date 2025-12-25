Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 26 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 26 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 20:00 – Teatro F.P. Neglia
Candele in musica
Ingresso gratuito
- Ore 22:00 – Sorseggio
Il diavolo a quattro
- Ore 22:00 – 94100
Santo Stefano
Djset Pauljey e Anto Sava
TROINA
- Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 21:00 – Al 216
Dr Why: canta quiz
PIETRAPERZIA
- Ore 20:00 – Green Pub
Aperigreen
Djset + Percussion Live Rosario Similia e Andrea Buccheri
BARRAFRANCA
- Ore 20:00 – Largo Canale
Spettacolo “Natale tra fiaba e realtà”
CALASCIBETTA
- Ore 22:00 – Ochianu
St. Stephen’s Party
Djset con Cicciolove
NICOSIA
- Ore 21:00 – Old Time
Joker Show presenta Bingo!
SICILIA OUTLET VILLAGE
- Xmas on Ice: spettacolo danza e pattinaggio ghiaccio
