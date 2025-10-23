Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 24 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 24 ottobre in provincia di Enna.
Enna
-
Ore 17:00 – Dragon Scale
Art&Craft e SCALETOBER.
-
Ore 21:00 – Sorseggio
12° compleanno del Sorseggio: jam session e DJ set. Evento gratuito.
Piazza Armerina
-
Ore 22:00 – The Twins
The Twins Party – Dance Night. Music selection by Anto Sava.
-
Ore 22:30 – Highlander
Elektrio live e special menu Oktoberfest.
Troina
-
Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
A20 – Gli Aventi live band.
Nicosia
-
Ore 20:30 – Cine-Teatro “Cannata”
Spettacolo teatrale “La vera storia di Maruzza Cuntinitizza” a cura della Compagnia Teatrale “Amattori”.
Pietraperzia
-
Ore 21:30 – Green Pub
DJ set by Cheope.
