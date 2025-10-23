Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 24 ottobre 2025

1 minuto ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma venerdì 24 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 17:00 – Dragon Scale 
    Art&Craft e SCALETOBER.

  • Ore 21:00 – Sorseggio
    12° compleanno del Sorseggio: jam session e DJ set. Evento gratuito.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 – The Twins
    The Twins Party – Dance Night. Music selection by Anto Sava.

  • Ore 22:30 – Highlander
    Elektrio live e special menu Oktoberfest.

Troina

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
    A20 – Gli Aventi live band.

Nicosia

  • Ore 20:30 – Cine-Teatro “Cannata”
    Spettacolo teatrale “La vera storia di Maruzza Cuntinitizza” a cura della Compagnia Teatrale “Amattori”.

Pietraperzia

  • Ore 21:30 – Green Pub
    DJ set by Cheope.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ