Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 21 novembre 2025

Questi gli eventi in programma venerdì 21 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro
- Ore 15:00 – Urban Center
Laboratorio di pittura
- Ore 17:30 – Archivio di Stato)
“Nomi, terre, storie: lo stato civile e il catasto nell’Ottocento”, evento nell’ambito del progetto Biblioinsieme – Ingresso libero
- Ore 18:00 – Hennaion
Presentazione del romanzo “Ai confini del bene e del male” di Salvina Alba
- Ore 18:30 – Galleria civica
La sociologa e pittrice Gandolfa presenta “Aracne, Penelope, Sant’Agata” tessitura al femminile
- Ore 21:00 – Garage Arts Platform
Live Manuel Di Maggio, presentazione album con videoproiezioni
Evento libero con tesseramento
- Ore 22:00 – Sorseggio Underground
Music selected by Anto Sava, Koogel, Simone Russo
- Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
Delilah Band live
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 09:30 – Piazza Piano Puleo
Festa dell’Albero 2025
- Ore 19:00 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL-EN
Gagliano – Polisportiva Nicosia
LEONFORTE
- Ore 20:30 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL-EN
Atletico Branciforti – Città di Troina
- Ore 23:00 – Dejavu
“Notte anni 70/80/90” Dj Cardillo
Ingresso in lista in coppia +18
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – Sala Monsignor Cravotta (Piazza fratelli Messina)
Incontro con lo scrittore Vincenzo Giuseppe Baldi, autore del libro “Cenere”
CALASCIBETTA
- Ore 19:00 – Biblioteca comunale
Progetto Biblioinsieme – “La notte dei racconti” per bambini di 9 e 10 anni
Prenotazione 329 1561022
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – The Twins
“Oroscopo 3” – Music by Franco Granato
- Ore 22:00 – Highlander
Live DD Project
NICOSIA
- Ore 21:00 – Old Time
“Mangia bevi canta e balla” – Music live Duo Jolanda & Amedeo
- Ore 21:30 – Snack N’ Wine
Live Antonio Fundaró con chitarra, voce e batteria elettronica
ASSORO
- Ore 22:30 – Élite Discoteca
Raggaeton, salsa-bachata
Music by Monkey
Ingresso in coppia su prenotazione
REGALBUTO
- Ore 22:30 – Keb
Timeless live
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
“Kura” – Dj set Kristian Spallino
TROINA
- Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Pub
Live di Marco e Tony
