Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 21 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 21 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro
  • Ore 15:00 – Urban Center
    Laboratorio di pittura
  • Ore 17:30 – Archivio di Stato)
    “Nomi, terre, storie: lo stato civile e il catasto nell’Ottocento”, evento nell’ambito del progetto Biblioinsieme – Ingresso libero
  • Ore 18:00 – Hennaion
    Presentazione del romanzo “Ai confini del bene e del male” di Salvina Alba
  • Ore 18:30 – Galleria civica
    La sociologa e pittrice Gandolfa presenta “Aracne, Penelope, Sant’Agata” tessitura al femminile
  • Ore 21:00 – Garage Arts Platform
    Live Manuel Di Maggio, presentazione album con videoproiezioni
    Evento libero con tesseramento
  • Ore 22:00 – Sorseggio Underground
    Music selected by Anto Sava, Koogel, Simone Russo
  • Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
    Delilah Band live

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 09:30 – Piazza Piano Puleo
    Festa dell’Albero 2025
  • Ore 19:00 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL-EN
    Gagliano – Polisportiva Nicosia

LEONFORTE

  • Ore 20:30 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL-EN
    Atletico Branciforti – Città di Troina
  • Ore 23:00 – Dejavu
    “Notte anni 70/80/90” Dj Cardillo
    Ingresso in lista in coppia +18

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – Sala Monsignor Cravotta (Piazza fratelli Messina)
    Incontro con lo scrittore Vincenzo Giuseppe Baldi, autore del libro “Cenere”

CALASCIBETTA

  • Ore 19:00 – Biblioteca comunale
    Progetto Biblioinsieme – “La notte dei racconti” per bambini di 9 e 10 anni
    Prenotazione 329 1561022

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – The Twins
    “Oroscopo 3” – Music by Franco Granato
  • Ore 22:00 – Highlander
    Live DD Project

NICOSIA

  • Ore 21:00 – Old Time
    “Mangia bevi canta e balla” – Music live Duo Jolanda & Amedeo
  • Ore 21:30 – Snack N’ Wine
    Live Antonio Fundaró con chitarra, voce e batteria elettronica

ASSORO

  • Ore 22:30 – Élite Discoteca
    Raggaeton, salsa-bachata
    Music by Monkey
    Ingresso in coppia su prenotazione

REGALBUTO

  • Ore 22:30 – Keb
    Timeless live

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    “Kura” – Dj set Kristian Spallino

TROINA

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Pub
    Live di Marco e Tony

