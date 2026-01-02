Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 2 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 2 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jahnto djset
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:30 – Piazza Semini
La Notte di Fuoco – Il Rito della Luce – VI edizione
CERAMI
- Ore 18:30 – Chiesa Sant’Antonio Abate
Presentazione del libro “Lasciarsi cadere” di G. Magno
LEONFORTE
- Ore 18:00–21:00 – Cinevolution Leonforte
Proiezione del film “Buen Camino” di Checco Zalone
TROINA
- Ore 12:30
Tradizionale “Abbaiata de Nuciddi”
- Ore 16:00 – Centro Polivalente
In-calza la Befana – realizza la tua calza
- Ore 20:30 – Cineteatro Camilleri
Concerto di Capodanno in onore di San Silvestro
CALASCIBETTA
- Ore 18:30 – Chiesa San Giuseppe
Melodie di Natale
- Ore 20:30 – Teatro Comunale
Francesco Buzzurro Live
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.