Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 2 gennaio 2026

10 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma venerdì 2 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jahnto djset

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:30 – Piazza Semini
    La Notte di Fuoco – Il Rito della Luce – VI edizione

CERAMI

  • Ore 18:30 – Chiesa Sant’Antonio Abate
    Presentazione del libro “Lasciarsi cadere” di G. Magno

LEONFORTE

  • Ore 18:00–21:00 – Cinevolution Leonforte
    Proiezione del film “Buen Camino” di Checco Zalone

TROINA

  • Ore 12:30
    Tradizionale “Abbaiata de Nuciddi”
  • Ore 16:00 – Centro Polivalente
    In-calza la Befana – realizza la tua calza
  • Ore 20:30 – Cineteatro Camilleri
    Concerto di Capodanno in onore di San Silvestro

CALASCIBETTA

  • Ore 18:30 – Chiesa San Giuseppe
    Melodie di Natale
  • Ore 20:30 – Teatro Comunale
    Francesco Buzzurro Live

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

