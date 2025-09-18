Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 19 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 19 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: mostra d’arte “inContemporaneo”
Ore 17:30 – Dragon Scale: Art & Craft
Ore 20:30 – Piazzale Euno (Castello di Lombardia): Concerto di Mario Incudine con Affacciabedda. Degustazione gratuita a cura dell’ Associazione Provinciale Cuochi Ennesi
Ore 22:00 – Parco Proserpina: Concerto degli “Smoking Blue Raggae”. A seguire djset by Enna Massive Sound nell’ambito della Festa dell’Unità
Ore 22:30 – Sorseggio: Live V9LT
Ore 23:00 – Piazzale Euno (Castello di Lombardia): Dj Set Pauljey, discoteca sotto le stelle
BARRAFRANCA
Ore 18:00 – Chiostro comunale: convegno “Da Convicino a Barrafranca. Quattro casate al potere”
CALASCIBETTA
Ore 22:30 – Parco Avventura Xibet: Loneliness (evento gratuito)
CENTURIPE
Ore 21:00 – Piazza Duomo: RetroSka Live Music
NICOSIA
Concorso Internazionale “Madonnari di Sicilia”
Ore 18:00 – Auditorium ex Teatro Comunale: presentazione del libro “Proverbi in Gallo Italico” a cura della Proloco
Ore 21:00 – Piazza Garibaldi: Orchestra “Luna Rossa” Tribute band Renzo Arbore
