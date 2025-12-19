Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 19 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma venerdì 19 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE
    Mercatini di Natale
  • Ore 17:00 – Museo Archeologico di Palazzo Varisano
    Alla riscoperta del territorio: visita guidata a cura di Marta Cannizzo e proiezione al museo del film “Antica Trasversale Sicula – Il cammino della dea madre”.
    Evento a cura di MAGMA – su prenotazione (338 5943032)
  • Ore 17:00 – Biblioteca comunale
    I giovani tornano in biblioteca
  • Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
    “Le case del Natale” – percorso culturale tra artigianato e sapori tradizionali
  • Ore 18:00 – Centro storico
    Musica itinerante con “I Faiddi”
  • Ore 18:00 – Hennaion
    Presentazione del romanzo “Gli amanti della luce” di Elena Pirrera
  • Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
    Casa di Babbo Natale e attività per bambini a cura di Agata Cammarata
  • Ore 18:00 – Pro Loco Enna
    Tombolata dell’amicizia – ingresso gratuito con prenotazione
  • Ore 20:30 – Auditorium A. Scelfo (Università Kore)
    Christmas Concert a cura della Banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Beatle Stone live
  • Ore 22:30 – 94100
    “La notte italiana” – DJ set firmato TooLate

NICOSIA

  • Ore 21:00 – Old Time
    Joker Show presenta Bingo!

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Museo Trigona
    Palermo Classica – Piano recital
  • Ore 22:00 – Highlander
    Live degli Isteresi

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Let the Music Play – Christmas Edition con Cardillo Deejay

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Green Pub
    Sonah – 100% house music
    Line up: Rosario Similia

VILLAROSA

  • Ore 16:00 – Villa comunale
    Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari
  • Dalle 19:00 alle 00:00 – Villa comunale
    Mercatini di Natale e street food

CERAMI

  • Ore 16:30 – Sede Pro Loco
    Tombola per bambini e ragazzi

VALGUARNERA

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Presentazione del libro “Cenere”

BARRAFRANCA

  • Ore 17:00 – Chiesa San Francesco
    Concerto dell’Orchestra “G. Verga”
  • Ore 18:00 – Via Macallè
    Degustazione di prodotti tipici
  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei Presepi in concorso

ASSORO

  • Ore 18:00
    Tombolata magica per bambini

AIDONE

  • Ore 18:00 – Cine Teatro Herbita
    “Nto Curtigh’, la nuvena di Natali, e vuci di casa” a cura dell’associazione culturale Adelasia

CENTURIPE

  • Ore 20:00 – Auditorium comunale
    Saggio di danza “Christmas Dance Show”

LEONFORTE

  • Dalle 16:30 alle 20:30 – Cinevolution
    Christmas Kids: visione del film “A Christmas Carol”, merenda, caramelle, pop corn e animazione
    Evento con quota di partecipazione

