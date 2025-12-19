Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 19 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 19 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE
Mercatini di Natale
- Ore 17:00 – Museo Archeologico di Palazzo Varisano
Alla riscoperta del territorio: visita guidata a cura di Marta Cannizzo e proiezione al museo del film “Antica Trasversale Sicula – Il cammino della dea madre”.
Evento a cura di MAGMA – su prenotazione (338 5943032)
- Ore 17:00 – Biblioteca comunale
I giovani tornano in biblioteca
- Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
“Le case del Natale” – percorso culturale tra artigianato e sapori tradizionali
- Ore 18:00 – Centro storico
Musica itinerante con “I Faiddi”
- Ore 18:00 – Hennaion
Presentazione del romanzo “Gli amanti della luce” di Elena Pirrera
- Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
Casa di Babbo Natale e attività per bambini a cura di Agata Cammarata
- Ore 18:00 – Pro Loco Enna
Tombolata dell’amicizia – ingresso gratuito con prenotazione
- Ore 20:30 – Auditorium A. Scelfo (Università Kore)
Christmas Concert a cura della Banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato
- Ore 22:00 – Sorseggio
Beatle Stone live
- Ore 22:30 – 94100
“La notte italiana” – DJ set firmato TooLate
NICOSIA
- Ore 21:00 – Old Time
Joker Show presenta Bingo!
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Museo Trigona
Palermo Classica – Piano recital
- Ore 22:00 – Highlander
Live degli Isteresi
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Let the Music Play – Christmas Edition con Cardillo Deejay
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Green Pub
Sonah – 100% house music
Line up: Rosario Similia
VILLAROSA
- Ore 16:00 – Villa comunale
Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari
- Dalle 19:00 alle 00:00 – Villa comunale
Mercatini di Natale e street food
CERAMI
- Ore 16:30 – Sede Pro Loco
Tombola per bambini e ragazzi
VALGUARNERA
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Presentazione del libro “Cenere”
BARRAFRANCA
- Ore 17:00 – Chiesa San Francesco
Concerto dell’Orchestra “G. Verga”
- Ore 18:00 – Via Macallè
Degustazione di prodotti tipici
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei Presepi in concorso
ASSORO
- Ore 18:00
Tombolata magica per bambini
AIDONE
- Ore 18:00 – Cine Teatro Herbita
“Nto Curtigh’, la nuvena di Natali, e vuci di casa” a cura dell’associazione culturale Adelasia
CENTURIPE
- Ore 20:00 – Auditorium comunale
Saggio di danza “Christmas Dance Show”
LEONFORTE
- Dalle 16:30 alle 20:30 – Cinevolution
Christmas Kids: visione del film “A Christmas Carol”, merenda, caramelle, pop corn e animazione
Evento con quota di partecipazione
