Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 17 ottobre 2025

5 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma venerdì 17 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alla Giornata europea del patrimonio 2025.

  • Palestra E-co-Kore
    Tornei sportivi universitari (calcio, tennis, pallavolo mista, basket 3v3) a cura di E-CO-KORE, Ass. Koinè e Kampus Confederazione.

  • Ore 17:00 – DRAGON SCALE
    Negozio fumetti: ART & CRAFT e contest Scaletober.

  • Ore 21:30 – PUBLO PICASSO
    Karaoke Party.

  • Ore 22:00 – 94100
    DjSet Pauljey.

  • Ore 22:30 – SORSEGGIO
    Friday Night Yard: black music all night long – selected by Blacklion.

CENTURIPE

  • Ore 10:30–16:30 – Museo Archeologico
    Convegno di archeologia.

NICOSIA

IMPAVIDARTE – Ex Teatro Comunale

  • Ore 19:00 – Inaugurazione mostra “Premio Calò”.

  • Ore 20:30 – Premiazione opere poetiche.

LEONFORTE

  • Ore 22:00 – Ketty Bar
    DjSet Luca D’Anca.

TROINA

  • Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
    Live dei Delilah Duo.

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – Highlander
    Groovy People Trio live + speciale Oktoberfest Menu (fino al 30 ottobre).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ