Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 17 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma venerdì 17 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
-
Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alla Giornata europea del patrimonio 2025.
- Palestra E-co-Kore
Tornei sportivi universitari (calcio, tennis, pallavolo mista, basket 3v3) a cura di E-CO-KORE, Ass. Koinè e Kampus Confederazione.
-
Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Negozio fumetti: ART & CRAFT e contest Scaletober.
-
Ore 21:30 – PUBLO PICASSO
Karaoke Party.
-
Ore 22:00 – 94100
DjSet Pauljey.
-
Ore 22:30 – SORSEGGIO
Friday Night Yard: black music all night long – selected by Blacklion.
CENTURIPE
-
Ore 10:30–16:30 – Museo Archeologico
Convegno di archeologia.
NICOSIA
IMPAVIDARTE – Ex Teatro Comunale
-
Ore 19:00 – Inaugurazione mostra “Premio Calò”.
-
Ore 20:30 – Premiazione opere poetiche.
LEONFORTE
-
Ore 22:00 – Ketty Bar
DjSet Luca D’Anca.
TROINA
-
Ore 22:00 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
Live dei Delilah Duo.
PIAZZA ARMERINA
-
Ore 22:30 – Highlander
Groovy People Trio live + speciale Oktoberfest Menu (fino al 30 ottobre).
