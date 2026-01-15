Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 16 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 16 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:30 – Al Kenisa
Incontro “COMUNITÀ È. Dialoghi e confronti su Enna e la sua comunità”
- Ore 22:00 – Sorseggio
Angelo Vaccaro – DJ set
- Ore 22:00 – 94100
DJ Albas
TROINA
- Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Avatar
- Ore 22:00 – Terzo Tempo
Tribute Ligabue – Empiria 2.0 – Generazione Liga
ASSORO
- Ore 21:00 – Chiosco del Borgo
Karaoke All Night
Su prenotazione
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – The Twins
Friday Party
Music by Massimo Vitali
- Ore 22:00 – WineArt Lounge Bar Gallery
Latin Afro Dance
Music selection by Frank Granato
Evento su prenotazione
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Green Pub
DJ set Rosario Similia
