Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 16 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 16 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:30 – Al Kenisa
    Incontro “COMUNITÀ È. Dialoghi e confronti su Enna e la sua comunità”
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Angelo Vaccaro – DJ set
  • Ore 22:00 – 94100
    DJ Albas

TROINA

  • Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Avatar
  • Ore 22:00 – Terzo Tempo
    Tribute Ligabue – Empiria 2.0 – Generazione Liga

ASSORO

  • Ore 21:00 – Chiosco del Borgo
    Karaoke All Night
    Su prenotazione

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – The Twins
    Friday Party
    Music by Massimo Vitali
  • Ore 22:00 – WineArt Lounge Bar Gallery
    Latin Afro Dance
    Music selection by Frank Granato
    Evento su prenotazione

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Green Pub
    DJ set Rosario Similia

