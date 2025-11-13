Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 14 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 14 novembre in provincia di Enna.
ENNA
– Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra fotografica “ITINERARIUM” di Massimiliano Ferro.
– Ore 15:00 – Palestra E-Co’ Kore Wellness
Tornei del weekend aperti a tutti: discipline sportive di calcio e tennis.
– Ore 17:00 – Dragon Scale
Art & craft a tema Gaslands.
– Ore 17:30 – Sala Cerere
GENERAZIONI PER GAZA – Proiezione del documentario “No Other Land”.
– Ore 20:30 – Galleria Civica
GENERAZIONI PER GAZA – Aperitivo solidale con performance.
– Ore 22:00 – Sorseggio
Venerdeejay con DJ set Not Bernie.
AGIRA
Sagra della Cassatella
– Ore 19:00 – Inaugurazione della sagra.
– Ore 20:00 – Esibizione del gruppo folk Trinacria di Agira.
– Ore 21:00 – Serata musicale con il “Grande Incubo” – cover band degli 883.
– Ore 22:00 – Bar Europa – DJ set con Alex DJ.
– Ore 23:00 – DJ set con DJ Cesar e Laura Ayla DJ.
PIAZZA ARMERINA
– Ore 12:00 / 00:00 – Piazza Falcone e Borsellino
International Street Food
– Ore 22:00 – Highlander
Live Delilah Band.
NICOSIA
– Ore 21:30 – Snack N’ Wine
PINO4EVER Duo Live.
– Ore 22:00 – Old Time
Live adAgio Sproviero Giannone – Acoustic Duo.
TROINA
– Ore 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “La vita va così”.
