Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 12 settembre 2025

Questi gli eventi in programma venerdì 12 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00 – Parco Proserpina: Fattoria didattica
Ore 17:30 – Dragon Scale: Art & Craft
Ore 18:00 – Urban Center: presentazione libro “Virdimura” di Simona Lo Iacono nell’ambito di Biblioinsieme e del Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri
Ore 19:30 – Al Kenisa: AperiSicilianMusic, U pisu di nenti (chitarra e voce) con Luca Di Martino
Ore 20:30 – Parco Proserpina: Paolo Russo Live. A seguire: Friday night – Djset Cardillo dj (evento gratuito)
Ore 22:30 – Sorseggio: Live Boitatà
CENTURIPE
Museo Archeologico: mostra itinerante “Paolo Orsi Da Akragas a Zancle”
NICOSIA
Ore 21:00 – Largo Mercato (Pescheria): Rassegna “Nicosia Jazz” con il Roberto Gervasi Quartet
PIAZZA ARMERINA
Ore 20:30 – Teatro Garibaldi: “Nato nel Silenzio – Classical Piano Solo” con Giuseppe Andaloro (evento con ticket)
REGALBUTO
Ore 18:30 – Chiostro degli Agostiniani (Piazza Vittorio Veneto): presentazione del libro “L’ora che manca alla storia Sigonella quarant’anni dopo” di Salvo Fleres e Paolo Garofalo
TROINA
Terzo Tempo: Live dei Timeless
