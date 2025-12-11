Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 12 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma venerdì 12 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – Urban Center
“Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 15:00 – Urban Center
Laboratorio di pittura
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Negozio fumetti – Art & Craft
- Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi (via San Bartolomeo)
Inaugurazione presepi, degustazione cuccia e performance musicale “Antichi Zampognari di Barrafranca”
- Ore 19:00 – Club House URE
Serata giochi di società con premi in palio
Ingresso riservato ai tesserati Koinè e URE
- Ore 20:00 – Ristorante Garden
Cena con musica di Salvo Legname e cabaret di Davide Tusa – Mago Plip Show
Evento firmato Pro Loco a pagamento
- Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
Peppelone & Peppe Bruno live
- Ore 22:00 – Sorseggio
Dj set Plat & Dj Baux
- Ore 22:30 – 94100
Dj Cardillo – serata TooLate
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – Zona Chiesa Maria SS. della Stella
Bancarelle di Natale
VALGUARNERA
- Dalle 10:00 alle 12:00 – Via Teatro n. 6
Mercatini di Natale
- Ore 17:00 – Via Teatro
Babbo Natale sul carretto
- Dalle 17:00 alle 20:00 – Via Teatro
Mercatini di Natale
- Ore 18:00 – Piazza F. Lanza
Degustazione cuccia e gruppo folkloristico. A seguire: mostra fotografica, processione, degustazioni e altro
TROINA
- Ore 17:00 – 19:00 – 21:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room – Ambientazione: “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
- Ore 20:00
La cuccia per S. Lucia a cura del gruppo folkloristico A. Musetta
LEONFORTE
- Ore 20:00 – Auditorium G. Verga
Compagnia “I Trovatori” – Spettacolo teatrale “Il prestigio di un popolo”
- Ore 22:00 – Discoteca Élite
Serata latina Raggaeton
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – Highlander
Rockabilly Xmas
NICOSIA
- Ore 22:00 – Old Time
Tribute Ligabue – Concerto Generazione Liga Empiria 2.0 – Solo acustico
