Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 12 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 12 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00 – Urban Center
    “Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 15:00 – Urban Center
    Laboratorio di pittura
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Negozio fumetti – Art & Craft
  • Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi (via San Bartolomeo)
    Inaugurazione presepi, degustazione cuccia e performance musicale “Antichi Zampognari di Barrafranca”
  • Ore 19:00 – Club House URE
    Serata giochi di società con premi in palio
    Ingresso riservato ai tesserati Koinè e URE
  • Ore 20:00 – Ristorante Garden
    Cena con musica di Salvo Legname e cabaret di Davide Tusa – Mago Plip Show
    Evento firmato Pro Loco a pagamento
  • Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
    Peppelone & Peppe Bruno live
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Dj set Plat & Dj Baux
  • Ore 22:30 – 94100
    Dj Cardillo – serata TooLate

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – Zona Chiesa Maria SS. della Stella
    Bancarelle di Natale

VALGUARNERA

  • Dalle 10:00 alle 12:00 – Via Teatro n. 6
    Mercatini di Natale
  • Ore 17:00 – Via Teatro
    Babbo Natale sul carretto
  • Dalle 17:00 alle 20:00 – Via Teatro
    Mercatini di Natale
  • Ore 18:00 – Piazza F. Lanza
    Degustazione cuccia e gruppo folkloristico. A seguire: mostra fotografica, processione, degustazioni e altro

TROINA

  • Ore 17:00 – 19:00 – 21:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room – Ambientazione: “L’eredità di Silvantes Gamba di Legno”
  • Ore 20:00
    La cuccia per S. Lucia a cura del gruppo folkloristico A. Musetta

LEONFORTE

  • Ore 20:00 – Auditorium G. Verga
    Compagnia “I Trovatori” – Spettacolo teatrale “Il prestigio di un popolo”
  • Ore 22:00 – Discoteca Élite
    Serata latina Raggaeton

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    Rockabilly Xmas

NICOSIA

  • Ore 22:00 – Old Time
    Tribute Ligabue – Concerto Generazione Liga Empiria 2.0 – Solo acustico

