Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 10 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma venerdì 10 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
- Ore 17:00 – GIARDINO DI DAFNE
Presentazione del libro In Canto con Francesco di Giusy Quarenghi, con intervento musicale del Decamus Trio.
INGRESSO GRATUITO
- Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Nuovo format: SCALETTOBER – contest di disegno gratuito, aperto a tutti e tematizzato
- Ore 20:00 – MICA Pasta Bistrot Conviviale
ANVEDI CHE SERATA – Special guest: spaghetti alla carbonara.
- Ore 22:00 – 94100
Friday Switch – music selected by Anto Sava.
EVENTO GRATUITO
- Ore 22:00 – M4 LOUNGE DRINK
Delilah Band – Live
- Ore 22:30 – SORSEGGIO
Live di Claudio Covato.
NICOSIA
“FESTA DEL CANNOLO”
- Ore 17:30 – Inaugurazione della manifestazione e convegno sulla storia del cannolo, aula consiliare Palazzo di Città.
- Ore 19:30 – Convegno “Radici in viaggio” (Ecomuseo Petra D’Asgotto), aula consiliare.
CALASCIBETTA
- Ore 19:00 – OCHIANU
Chiacchiere Queer
EVENTO GRATUITO
PIAZZA ARMERINA
- Agriturismo Bannata
Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
- Ore 22:30 – Highlander Pub
Timeless – Live.
EVENTO GRATUITO
