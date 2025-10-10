Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di venerdì 10 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma venerdì 10 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 17:00 – GIARDINO DI DAFNE
    Presentazione del libro In Canto con Francesco di Giusy Quarenghi, con intervento musicale del Decamus Trio.
    INGRESSO GRATUITO
  • Ore 17:00 – DRAGON SCALE
    Nuovo format: SCALETTOBER – contest di disegno gratuito, aperto a tutti e tematizzato
  • Ore 20:00 – MICA Pasta Bistrot Conviviale
    ANVEDI CHE SERATA – Special guest: spaghetti alla carbonara.
  • Ore 22:00 – 94100
    Friday Switch – music selected by Anto Sava.
    EVENTO GRATUITO
  • Ore 22:00 – M4 LOUNGE DRINK
    Delilah Band – Live
  • Ore 22:30 – SORSEGGIO
    Live di Claudio Covato.

NICOSIA

“FESTA DEL CANNOLO”

  • Ore 17:30 – Inaugurazione della manifestazione e convegno sulla storia del cannolo, aula consiliare Palazzo di Città.
  • Ore 19:30 – Convegno “Radici in viaggio” (Ecomuseo Petra D’Asgotto), aula consiliare.

CALASCIBETTA

  • Ore 19:00 – OCHIANU
    Chiacchiere Queer
    EVENTO GRATUITO

PIAZZA ARMERINA

  • Agriturismo Bannata
    Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
  • Ore 22:30 – Highlander Pub
    Timeless – Live.
    EVENTO GRATUITO

