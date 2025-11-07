Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 8 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma sabato 8 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Torneo D&D e Brancalonia
  • Ore 18:00 – Al Kenisa
    Presentazione del libro “IMBALSAMARE. Campionario di versi mai nati” di F. Rossitto
    Performance musicale di Salvatore Mastrosimone
  • Ore 21:00 – Teatro Comunale “F. Paolo Neglia”
    ARCHIMEDE. La solitudine di un genio con Mario Incudine
    Evento con biglietto acquistabile presso il teatro o al seguente link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=620855
  • Ore 21:30 – Sorseggio
    Italians Do It Better
    Con Sikula Sud from Rosolini, Resident Sound Enna Massive
  • Ore 23:00 – Mr. Red
    Hottie Vol.1 + Mr. Red B-Day
    Line Up: Jahnto, JuniorB, Pippo Marotta, MattiaTMB, La Frozzy, Sarah
    Ingresso gratuito

AGIRA

  • Ore 23:00 – Agriturismo Dolci Tentazioni
    Fuori Orario – Blackparty con Bruno Deejay
    Evento con prevendita

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
    Spettacolo teatrale “Filumena Marturano” a cura della Nuova Compagnia Sipario

NICOSIA

  • Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
    Tradizione vs Innovazione – Una+20 Storie di ricette dimenticate
  • Ore 21:00 – La Sfiziosa
    Chill Out Urban Night – Music by Alex DJ

TROINA

  • Ore 19:00 e 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
    Proiezione del film “Io sono Rosa Ricci” dalla serie Mare Fuori
  • Ore 23:00 – Zoe Club
    DJ Set Cardillo

Eventi sportivi

  • Ore 14:30 – Calascibetta, Stadio Comunale
    Eccellenza – Girone B
    Leonfortese-Leonzio 1909
  • Ore 14:30 – Gagliano Castelferrato, Stadio Comunale
    Seconda Categoria – Girone F
    Gagliano-Raddusa
  • Ore 16:00 – Regalbuto, Palazzetto dello Sport G.P. II
    Calcio a 5 – Serie A2 Girone D
    Promostas Futsal Regalbuto-1983 Roma 3Z History
  • Ore 16:00 – Enna, Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 – Serie C2 Girone C
    Next Level-Gemini Calcio
  • Ore 17:30 – Agira, Stadio Polivalente Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 – Serie C2 Girone C
    Argyrium-Riviera Acireale
  • Ore 19:00 – Troina
    Calcio a 5
    Città di Troina-Polisportiva Nicosia
  • Ore 20:00 – Gagliano Castelferrato
    Serie D – Calcio a 5
    Gagliano Futsal-Nissa F.C.

