Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 8 novembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 8 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Torneo D&D e Brancalonia
- Ore 18:00 – Al Kenisa
Presentazione del libro “IMBALSAMARE. Campionario di versi mai nati” di F. Rossitto
Performance musicale di Salvatore Mastrosimone
- Ore 21:00 – Teatro Comunale “F. Paolo Neglia”
ARCHIMEDE. La solitudine di un genio con Mario Incudine
Evento con biglietto acquistabile presso il teatro o al seguente link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=620855
- Ore 21:30 – Sorseggio
Italians Do It Better
Con Sikula Sud from Rosolini, Resident Sound Enna Massive
- Ore 23:00 – Mr. Red
Hottie Vol.1 + Mr. Red B-Day
Line Up: Jahnto, JuniorB, Pippo Marotta, MattiaTMB, La Frozzy, Sarah
Ingresso gratuito
AGIRA
- Ore 23:00 – Agriturismo Dolci Tentazioni
Fuori Orario – Blackparty con Bruno Deejay
Evento con prevendita
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
Spettacolo teatrale “Filumena Marturano” a cura della Nuova Compagnia Sipario
NICOSIA
- Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
Tradizione vs Innovazione – Una+20 Storie di ricette dimenticate
- Ore 21:00 – La Sfiziosa
Chill Out Urban Night – Music by Alex DJ
TROINA
- Ore 19:00 e 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
Proiezione del film “Io sono Rosa Ricci” dalla serie Mare Fuori
- Ore 23:00 – Zoe Club
DJ Set Cardillo
Eventi sportivi
- Ore 14:30 – Calascibetta, Stadio Comunale
Eccellenza – Girone B
Leonfortese-Leonzio 1909
- Ore 14:30 – Gagliano Castelferrato, Stadio Comunale
Seconda Categoria – Girone F
Gagliano-Raddusa
- Ore 16:00 – Regalbuto, Palazzetto dello Sport G.P. II
Calcio a 5 – Serie A2 Girone D
Promostas Futsal Regalbuto-1983 Roma 3Z History
- Ore 16:00 – Enna, Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 – Serie C2 Girone C
Next Level-Gemini Calcio
- Ore 17:30 – Agira, Stadio Polivalente Don Pino Puglisi
Calcio a 5 – Serie C2 Girone C
Argyrium-Riviera Acireale
- Ore 19:00 – Troina
Calcio a 5
Città di Troina-Polisportiva Nicosia
- Ore 20:00 – Gagliano Castelferrato
Serie D – Calcio a 5
Gagliano Futsal-Nissa F.C.
